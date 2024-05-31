Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення - Міненерго

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міненерго.

Деталі

Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року й буде діяти близько року - до травня 2025.

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. - йдеться в заяві Міненерго.

Водночас протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго

Також у відомстві зауважили, що "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що в умовах складної економічної ситуації через війну держава не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси - пояснив Галущенко.

У міненерго додали, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для підприємств.