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Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення - Міненерго

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення - Міненерго

Київ • УНН

 • 23993 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів до 4,32 грн./ кВтг до 30 квітня 2025 року зі збереженням пільгового тарифу в розмірі 2,64 грн./ кВтг для споживачів, що використовують електричне опалення в опалювальний період.

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міненерго.

Деталі 

Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року й буде діяти близько року - до травня 2025.

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року. 

- йдеться в заяві Міненерго. 

Водночас протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

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Також у відомстві зауважили, що "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що в умовах складної економічної ситуації через війну держава  не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси

- пояснив Галущенко. 

У міненерго додали, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для підприємств.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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