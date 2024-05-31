Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минэнерго.

Детали

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о продлении действия Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. - говорится в заявлении Минэнерго.

В то же время в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт ч (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц).

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Также в ведомстве отметили, что "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что в сложной экономической ситуации из-за войны государство не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

Повышение тарифа-сложный, но необходимый шаг. Цель - не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы - пояснил Галущенко.

В Минэнерго добавили, что при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч, платежка за электроэнергию вырастет на 285 грн.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для предприятий.