НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, передає кореспондент УНН.

Так, було прийнято постанову про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

Затверджено, що на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку затверджені наступні ціни:

· максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;

· мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку:

· максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00– 6 600,00 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;

· мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Під час засідання НКРЕКП було зазначено, що такий профіль граничних цін відповідно до аналізу, що був зроблений департаментом надасть можливість забезпечити максимальну кількість імпортованої електричної енергії із суміжних країн Європейського Союзу.

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До цього, з 30 листопада 2023 року максимальні граничні ціни на РДН були встановлені на такому рівні:

1) на ринку "на добу наперед" (РДН) та на внутрішньодобовому ринку (ВДР):

· максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 (години мінімального навантаження) - 3000 грн/МВт·год;

· з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 (години середнього навантаження) - 5600 грн/МВт·год;

· з 08:00 до 11:00 (години підвищеного навантаження) - 6900 грн/МВт·год;

· з 17:00 до 23:00 (години максимального навантаження) - 7500 грн/МВт·год;

· мінімальна гранична ціна - 10 грн/МВт·год;

2) на балансуючому ринку: максимальна гранична ціна - 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання;

мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт·год.

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