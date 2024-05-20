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Уряд ухвалив низку рішень для вирішення проблем з електропостачанням

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Український уряд запровадив політику підтримки бізнесу, дозволивши компаніям, які імпортують понад 30% енергії, уникати обмежень на споживання електроенергії, а також спростив процедури створення резервних автономних потужностей з виробництва енергії для підвищення конкурентоспроможності на ринку ЄС.

Уряд України ввів політику підтримки бізнесу, дозволяючи компаніям, що імпортують понад 30% енергії, уникнути обмежень на споживання електроенергії. Також спрощено процедуру створення резервних потужностей для автономної генерації енергії, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку ЄС.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Урядом прийнято декілька низьких рішень. Зокрема, перше, це для бізнесу. Контрактуючи імпорт понад 30% від свого споживання в міжопальний сезон, бізнес може отримати можливість працювати без застосування графіків обмеження потужності та електричної енергії. Кабміном запроваджено рішення щодо спрощення процедури будівництва резервної потужності, не буде лишнім розглянути та встановити систему генерації, автономної генерації для власних потреб

- розповів заступник міністра.

Він вважає це є ефективною практикою, що забезпечує стабільне виробництво електроенергії, необхідної як для особистих, так і для комерційних потреб.

Сьогодні ми інтегровані і в ринковому сегменті, де Європейському Союзу відповідно ціни є економічно вигідними для бізнесу, для того, щоб розглядати таку можливість

- додав він.

Нагадаємо

Потепління дещо зменшило споживання електроенергії в Україні, але вимушені обмеження та відключення триватимуть місяцями через збитки від російських атак, за словами керівника "Укренерго".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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