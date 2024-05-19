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Кудрицький повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії

Кудрицький повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 29812 перегляди

Потепління дещо зменшило споживання електроенергії в Україні, але вимушені обмеження та відключення триватимуть місяцями через збитки від російських атак, за словами керівника "Укренерго".

Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН. 

Деталі 

Однак, за його словами, повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.

Володимир Кудрицький зазначив, що цього тижня, влітку, восени та взимку, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

Ми зараз в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва енергії. Електростанції неможливо швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами. Тому дефіцит час від часу виникатиме. Нам всім треба бути до цього готовими

додав очільник «Укренерго».

Він також додав, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

"За даних умов світло будуть вимикати поки не відновиться генерація. А це займе місяці і то за умови, що не буде нових обстрілів", – сказав голова "Укренерго".

Доповнення

Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра з 18: 00 і до 24: 00 все ж будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як для промисловості, так і для побутових споживачів, - зазначив Володимир Кудрицький.

У Києві та по всій Україні 20 травня відключатимуть світло19.05.24, 19:51 • 56908 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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