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У Києві та по всій Україні 20 травня відключатимуть світло

Київ • УНН

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20 травня з 18:00 до 24:00 відбудуться погодинні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів по всій Україні, крім об'єктів критичної інфраструктури, у зв'язку з пошкодженнями, спричиненими обстрілами, та необхідністю покриття дефіциту електроенергії за рахунок імпорту.

У понеділок, 20 травня, з 18.00 до 24.00 для промислових і побутових споживачів України будуть застосовані графіки погодинних відключень. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Укренерго.

20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень

- йдеться в повідомленні.
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При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Нагадаємо

Міненерго України закликає до економного споживання електроенергії через пошкодження інфраструктури від обстрілів. Країна залучає імпорт для покриття дефіциту та надає допомогу Польщі, також отримуючи підтримку від Румунії, Словаччини та Польщі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
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