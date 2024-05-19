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Міненерго: сьогодні вранці Україна знову отримувала аварійне постачання електроенергії з інших країн

Міненерго: сьогодні вранці Україна знову отримувала аварійне постачання електроенергії з інших країн

Київ • УНН

 • 26452 перегляди

Україна покриває свої потреби в електроенергії за рахунок внутрішньої генерації, імпорту та екстреної допомоги з Румунії, Словаччини та Польщі, а також надає екстрену допомогу Польщі, незважаючи на пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів, закликаючи до обережного та відповідального споживання енергії для забезпечення стабільності в енергосистемі.

Міненерго України закликає до економного споживання електроенергії через пошкодження інфраструктури від обстрілів. Країна залучає імпорт для покриття дефіциту та надає допомогу Польщі, також отримуючи підтримку від Румунії, Словаччини та Польщі. Пише УНН з посиланням на Міненерго.

За останню добу Україна покривала потреби у електроенергії за допомогою внутрішньої генерації, комерційного імпорту, а також завдяки аварійній допомозі від Румунії, Словаччини, та Польщі. Вдень країна не тільки надавала, але й отримувала аварійну допомогу від Польщі, з перспективою продовження цього обміну сьогодні.

З 18:00 до 24:00 в усіх областях, крім Херсонської, вводилися обмеження для промислових споживачів, тоді як побутові споживачі не мали обмежень.

Сьогодні вранці Україна знову отримувала аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, і очікується, що така допомога може бути залучена й у вечірні години.

Наразі не передбачається введення обмежень на споживання електроенергії, проте Міністерство енергетики закликає споживачів до обережного та відповідального використання енергії. Це критично важливо для забезпечення стабільності та балансу в енергосистемі країни.

Нагадаємо

Обмеження електроенергії в Україні, можуть діяти до серпня через різні фактори, з поліпшенням у серпні-вересні, повідомив радник прем'єр-міністра України і член наглядової ради "Укренерго".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
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