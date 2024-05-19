Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Минэнерго Украины призывает к экономному потреблению электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры от обстрелов. Страна привлекает импорт для покрытия дефицита и оказывает помощь Польше, также получая поддержку от Румынии, Словакии и Польши. Пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

За последние сутки Украина покрывала потребности в электроэнергии с помощью внутренней генерации, коммерческого импорта, а также благодаря аварийной помощи от Румынии, Словакии и Польши. Днем страна не только предоставляла, но и получала аварийную помощь от Польши, с перспективой продолжения этого обмена сегодня.

С 18:00 до 24:00 во всех областях, кроме Херсонской, вводились ограничения для промышленных потребителей, тогда как бытовые потребители не имели ограничений.

Сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, и ожидается, что такая помощь может быть привлечена и в вечерние часы.

Сейчас не предполагается введение ограничений на потребление электроэнергии, однако Министерство энергетики призывает потребителей к осторожному и ответственному использованию энергии. Это критически важно для обеспечения стабильности и баланса в энергосистеме страны.

Напомним

Ограничения электроэнергии в Украине, могут действовать до августа из-за различных факторов, с улучшением в августе-сентябре, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго".