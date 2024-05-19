В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

В понедельник, 20 мая, с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей Украины будут применены графики почасовых отключений. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

20 мая, с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений - говорится в сообщении.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Напомним,

Минэнерго Украины призывает к экономному потреблению электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры от обстрелов. Страна привлекает импорт для покрытия дефицита и оказывает помощь Польше, также получая поддержку от Румынии, Словакии и Польши.