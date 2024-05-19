Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии

Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, даст возможность не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе. Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

Однако, по его словам, полностью избежать отключений пока не удастся. Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации.

Владимир Кудрицкий отметил, что на этой неделе, летом, осенью и зимой, украинцам надо быть готовыми к тому, что могут быть применены графики отключений.

Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит именно производства энергии. Электростанции невозможно быстро восстановить после таких тяжелых повреждений ракетами. Поэтому дефицит время от времени будет возникать. Нам всем надо быть к этому готовыми добавил глава "Укрэнерго".

Он также добавил, что свет будут выключать в Украине пока не восстановится генерация.

"При данных условиях свет будут выключать пока не восстановится генерация. А это займет месяцы и то при условии, что не будет новых обстрелов", - сказал глава "Укрэнерго".

Дополнение

Из-за сложной ситуации в энергосистеме - завтра с 18:00 и до 24:00 все же будут применяться графики почасовых отключений. Как для промышленности, так и для бытовых потребителей, - отметил Владимир Кудрицкий.

В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет