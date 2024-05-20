Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

Правительство Украины ввело политику поддержки бизнеса, позволяя компаниям, импортирующим более 30% энергии, избежать ограничений на потребление электроэнергии. Также упрощена процедура создания резервных мощностей для автономной генерации энергии, что повышает их конкурентоспособность на рынке ЕС.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Правительством принято несколько низких решений. В частности, первое, это для бизнеса. Контрактуя импорт более 30% от своего потребления в межотопительный сезон, бизнес может получить возможность работать без применения графиков ограничения мощности и электрической энергии. Кабмином введено решение по упрощению процедуры строительства резервной мощности, не будет лишним рассмотреть и установить систему генерации, автономной генерации для собственных нужд - рассказал заместитель министра.

Он считает это эффективной практикой, обеспечивающей стабильное производство электроэнергии, необходимой как для личных, так и для коммерческих нужд.

Сегодня мы интегрированы и в рыночном сегменте, где Европейскому Союзу соответственно цены являются экономически выгодными для бизнеса, для того, чтобы рассматривать такую возможность - добавил он.

Напомним,

Потепление несколько уменьшило потребление электроэнергии в Украине, но вынужденные ограничения и отключения будут продолжаться месяцами из-за убытков от российских атак, по словам руководителя "Укрэнерго".