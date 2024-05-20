НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, передает корреспондент УНН.

Так, было принято постановление об установлении предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке".

Утверждено, что на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке утверждены следующие цены:

- максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 - 5 600,00 грн/МВт-ч;

- с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6 900,00 грн/МВт-ч;

- с 17:00 до 23:00 - 9 000,00 грн/МВт-ч;

- минимальная предельная цена - 10,00 грн/МВт-ч;

На балансирующем рынке:

- максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00- 6 600,00 грн/МВт-ч;

- с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8 250,00 грн/МВт-ч;

- с 17:00 до 23:00 - 10 000,00 грн/МВт-ч;

- минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Во время заседания НКРЭКУ было отмечено, что такой профиль предельных цен в соответствии с анализом, который был сделан департаментом позволит обеспечить максимальное количество импортируемой электрической энергии из сопредельных стран Европейского Союза.

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением

До этого, с 30 ноября 2023 года максимальные предельные цены на РСВ были установлены на таком уровне:

1) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР):

- максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 (часы минимальной нагрузки) - 3000 грн/МВт-ч;

- с 07:00 до 08:00 и с 11:00 до 17:00 (часы средней нагрузки) - 5600 грн/МВт-ч;

- с 08:00 до 11:00 (часы повышенной нагрузки) - 6900 грн/МВт-ч;

- с 17:00 до 23:00 (часы максимальной нагрузки) - 7500 грн/МВт-ч;

- минимальная предельная цена - 10 грн/МВт-ч;

2) на балансирующем рынке: максимальная предельная цена - 125% от цены РДН, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки;

минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго