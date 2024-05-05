Массированные российские атаки нанесли энергетике ущерб более чем на миллиард долларов - Минэнерго

Последние массированные российские обстрелы направленные на российскую энергоинфраструктуру привели к масштабным убыткам. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

По его словам, после волны массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры ситуация в энергосистеме - достаточно сложная.

На сегодня речь идет о суммах убытков на более чем миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти - заявил Галущенко.

Министр отметил, что основные повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

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Кроме того, продолжаются ежедневные атаки на различные виды энергообъектов дронами, баллистикой или артиллерией.

Система на сегодня стабильна, но ситуация достаточно сложная - резюмировал глава Минэнерго.

В то же время Галущенко отметил, что благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

Дополнение

Тем временем в некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается вражеским обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. В области осуществляются работы для стабилизации ситуации и подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

Также проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневровой генерации привлекается помощь международных партнеров.

Напомним

Министерство энергетики обсудило с Посольством США подготовку к следующему отопительному сезону, включая восстановление поврежденных объектов, увеличение мощностей по производству электроэнергии и стабилизацию энергетической системы Украины после российских атак.