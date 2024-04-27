Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки. Об этом сообщили в ДТЭК и показали масштабы разрушений, передает УНН.

Тяжелая ночь для украинской энергетики. В эти минуты спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки. Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится. Продолжаем борьбу, каждый на своем месте - говорится в сообщении комании.

В ДТЭК также опубликовали фото, на которых видны масштабы разрушений.

Напомним,

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.