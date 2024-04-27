Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП
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Восстановление за счет ВСУ
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф
Спасатели и энергетики работают над восстановлением электроснабжения после массированной российской ракетной атаки, которая нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, а ДТЭК сообщает о продолжении усилий по ликвидации последствий, несмотря на попытки россии оставить Украину без электроэнергии.
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП
Владимиру Майбоженко, который спровоцировал пьяное ДТП с 4 пострадавшими, уволен с должности председателя Броварской райгосадминистрации, ему грозит уголовная ответственность без возможности избежать ответственности.
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без задержек профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.
Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА
Президент Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации за совершение пьяного ДТП с пострадавшими.
Киевская детская железная дорога открыла новый сезон
Киевская детская железная дорога открыла сезон движения поездов, позволяя детям изучать различные железнодорожные профессии под наблюдением профессиональных железнодорожников и предлагая мероприятия для посетителей в определенные дни.
Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление
Украина и Дания подписали письмо о намерениях по закупке Данией украинского военного оборудования, которое будет передано Вооруженным силам Украины.
alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.
Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения
Украина и Австралия договорились разработать и подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, продлить беспошлинную торговлю для украинского бизнеса до 2026 года, увеличить товарооборот, а Австралия примет участие в мирном саммите в Швейцарии.
Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации
Сегодня в небе над Одесской областью легкой авиацией во взаимодействии с Южным командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.
Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали
Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.