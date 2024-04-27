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Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф

Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 58090 перегляди

Рятувальники та енергетики працюють над відновленням електропостачання після масованої російської ракетної атаки, яка завдала значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, а ДТЕК повідомляє про продовження зусиль з ліквідації наслідків, незважаючи на спроби росії залишити Україну без електроенергії.

Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Про це повідомили у ДТЕК і показали масштаби руйнувань, передає УНН.

Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці 

- йдеться у повідомленні команії.

У ДТЕК також опублікували фото, на яких видно масштаби руйнувань.

Нагадаємо

Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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