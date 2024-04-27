Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф
Київ • УНН
Рятувальники та енергетики працюють над відновленням електропостачання після масованої російської ракетної атаки, яка завдала значної шкоди енергетичній інфраструктурі України, а ДТЕК повідомляє про продовження зусиль з ліквідації наслідків, незважаючи на спроби росії залишити Україну без електроенергії.
Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Про це повідомили у ДТЕК і показали масштаби руйнувань, передає УНН.
Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці
У ДТЕК також опублікували фото, на яких видно масштаби руйнувань.
Нагадаємо
Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених.