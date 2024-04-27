Важка ніч для української енергетики: у ДТЕК показали масштаби руйнувань після масованої атаки рф

Рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Про це повідомили у ДТЕК і показали масштаби руйнувань, передає УНН.

Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки. Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці