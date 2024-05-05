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Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго

Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго

Київ • УНН

 • 25282 перегляди

Після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України ситуація в енергосистемі є досить складною, а збитки перевищили 1 мільярд доларів і продовжують зростати, спричинені пошкодженням теплових, гідроелектростанцій та об'єктів електропередач.

Останні масовані російські обстріли спрямовані на російську енергоінфраструктуру призвели до масштабних збитків. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Деталі 

За його словами, після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі – досить складна.

На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати

- заявив Галущенко. 

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.

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Окрім того, тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією. 

Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна

- резюмував очільник Міненерго. 

Водночас Галущенко наголосив, зо завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Доповнення

Тим часом у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Також проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Міністерство енергетики обговорило з Посольством США підготовку до наступного опалювального сезону, включаючи відновлення пошкоджених об'єктів, збільшення потужностей з виробництва електроенергії та стабілізацію енергетичної системи України після російських атак.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
dtekДТЕК
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