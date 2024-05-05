Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго
Київ • УНН
Після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України ситуація в енергосистемі є досить складною, а збитки перевищили 1 мільярд доларів і продовжують зростати, спричинені пошкодженням теплових, гідроелектростанцій та об'єктів електропередач.
Останні масовані російські обстріли спрямовані на російську енергоінфраструктуру призвели до масштабних збитків. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.
Деталі
За його словами, після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі – досить складна.
На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати
Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії.
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Окрім того, тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.
Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна
Водночас Галущенко наголосив, зо завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.
Доповнення
Тим часом у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.
Також проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.
Нагадаємо
Міністерство енергетики обговорило з Посольством США підготовку до наступного опалювального сезону, включаючи відновлення пошкоджених об'єктів, збільшення потужностей з виробництва електроенергії та стабілізацію енергетичної системи України після російських атак.