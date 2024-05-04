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Міненерго прозвітувало про підготовку до наступної зими

Київ • УНН

 • 22116 перегляди

Міністерство енергетики обговорило з Посольством США підготовку до наступного опалювального сезону, включаючи відновлення пошкоджених об'єктів, збільшення потужностей з виробництва електроенергії та стабілізацію енергетичної системи України після російських атак.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук обговорила з представниками посольства США в Україні координацію взаємодії у питаннях підготовки до проходження наступного опалювального сезону. Про це повідомили у пресслужіб відомства, передає УНН.

Деталі

Участь у зустрічі взяли заступник голови місії США в Україні Роб Нідхем, радник з економічних питань посольства Мері Елізабет Медден, аташе з питань енергетики Шон Андерсон та керівник енергетичного відділу посольства Тодд Антерзехер.

Заступниця міністра поінформувала американську сторону про стан української енергосистеми після серії масованих російських атак, а також заходи, які здійснюються  для відновлення пошкоджених об’єктів та нарощування потужностей генерації електроенергії.

Сторони обговорили напрямки взаємодії для стабілізації ситуації в енергосистемі та  підготовки до проходження наступного опалювального сезону.

Окремо під час зустрічі йшлося про питання реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

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Підтримка у США заборони імпорту збагаченого урану з рф є сигналом іншим країнам щодо співпраці з росіянами - Міненерго01.05.24, 14:30 • 17578 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
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