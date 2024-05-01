Підтримка у США заборони імпорту збагаченого урану з рф є сигналом іншим країнам щодо співпраці з росіянами - Міненерго
Київ • УНН
Заборона США на імпорт збагаченого урану з росії є історичним рішенням, яке допоможе США розвивати свою уранову промисловість та ядерну енергетику, а також дасть сигнал іншим країнам, що співпраця з росією послабить їхню ядерну галузь.
Підтримка у США заборони імпорту збагаченого урану з росії стала історичним рішенням, адже вона допоможе США розвивати свою уранову галузь та ядерну енергетику, а для інших країн є сигналом, що співпраця з росіянами послабить їх ядерну галузь. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.
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"Це дійсно історичне рішення, якому ми дуже радіємо, тому що Міненерго проводило колосальну роботу, для того, щоб це рішення відбулося. Місяць тому міністр Галущенко спрямовував спеціальне звернення до Конгресу, яке було зачитано на засіданні де розглядалося можливість ведення додаткових санкцій проти "росатому" - каже Гринчук
Вона додала, що це важливий крок для того, щоб позбавляти росію монополії на цьому ринку, адже вони відігравали ключову роль.
"І це важливе рішення для США, оскільки вони тепер будуть розвивати свою уранову галузь та ядерну енергетику. Це буде додатковим прикладом для інших країн, що праця з росіянами - буде послаблювати їхню ядерну галузь" - зазначила вона.
Нагадаємо
Підтримка Сенатом США закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії, це черговий рішучий крок до запровадження санкцій проти "росатому", який фактично фінансує війну в Україні, вказав міністр Галущенко.
Конгрес США схвалив заборону імпорту збагаченого урану із росії01.05.24, 03:22 • 22051 перегляд