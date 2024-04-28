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Стан енергосистеми України складний, але стабільний: Міненерго закликає до розумного споживання електроенергії

Стан енергосистеми України складний, але стабільний: Міненерго закликає до розумного споживання електроенергії

Київ • УНН

 • 22721 перегляди

Попри масовані атаки росії на енергетичну систему України, напередодні не знадобилося масштабних обмежень або екстреного імпорту електроенергії, хоча стан системи залишався складним, але стабільним через значні пошкодження, завдані системам генерації та передачі електроенергії.

Через масовані атаки ворога на енергосистему України її стан складний, попри це масштабні обмеження не застосовувались, і навіть аварійний імпорт енергії не був потрібен напередодні. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

Стан енергосистеми, через атаки ворога, вже більше місяця залишається доволі складним, але стабільним. Ми намагаємося контролювати систему, не дивлячись на те, що було завдано значних пошкоджень

- сказала Гринчук.

Вона додала, що після 4-го масованої атаки ворога на об’єкти енергетики знову було завдано значних пошкоджень об’єктам генерації та системам передачі.

"Однак вчора ми були без масових обмежень по Україні, не застосовувалося навіть аварійного імпорту, та все ж все це дається великими зусиллями великої кількості людей. Обмеження частково діють у на Харківщині та на Дніпропетровщині для промислових споживачів" - зазначила заступниця міністра.

Потреби в електроенергії задовольняються без аварійної допомоги, але є обмеження на Харківщині та в Кривому Розі - Міненерго28.04.24, 11:00 • 25896 переглядiв

Також Гринчук наголосила, що для того, аби тримати систему у стабільному стані, потрібна допомога усіх споживачів у розумному споживанні електроенергії, щоб зменшити навантаження, особливо у пікові години.

Нагадаємо

Росія атакувала і серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплових електростанціях в Україні, що призвело до людських жертв. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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