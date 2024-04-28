Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Из-за массированных атак врага на энергосистему Украины ее состояние сложное, несмотря на это, масштабные ограничения не применялись, и даже аварийный импорт энергии не был нужен накануне. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Состояние энергосистемы, из-за атак врага, уже больше месяца остается довольно сложным, но стабильным. Мы пытаемся контролировать систему, несмотря на то, что были нанесены значительные повреждения - сказала Гринчук.

Она добавила, что после 4-й массированной атаки врага на объекты энергетики снова были нанесены значительные повреждения объектам генерации и системам передачи.

"Однако вчера мы были без массовых ограничений по Украине, не применялось даже аварийного импорта, и все же все это дается большими усилиями большого количества людей. Ограничения частично действуют в Харьковской и Днепропетровской областях для промышленных потребителей", - отметила заместитель министра.

Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Также Гринчук отметила, что для того, чтобы держать систему в стабильном состоянии, нужна помощь всех потребителей в разумном потреблении электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку, особенно в пиковые часы.

Напомним

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на четырех тепловых электростанциях в Украине, что привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, есть пострадавшие.