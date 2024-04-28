Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Потребности потребителей в электроэнергии покрывает собственная генерация и коммерческий импорт, без аварийной помощи. Есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге. В Харьковской и Николаевской областях из-за обстрелов без газоснабжения - более 260 абонентов. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - указали в министерстве.

"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась", - сообщили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах, атакованных врагом во время последних массированных атак.

В Черниговской области в результате обстрелов отключались от электроснабжения 600 абонентов в 6 населенных пунктах. Всех зажило.

В Николаевской области в результате ракетного обстрела были повреждены газопроводы высокого и низкого давления - без газоснабжения остались 163 абонента. В Харьковской области из-за обстрела поврежден газопровод, без газоснабжения остались 100 абонентов.

Обесточивание

В Киевской области из-за технологического нарушения на воздушных линиях дважды обесточивались бытовые потребители, местная промышленность и газораспределительная станция. Линию включили в работу, все потребители запитаны.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области на одной из шахт произошло нарушение в работе вентиляционного оборудования. Из-за этого на поверхность был выведен 41 работник. Вечером вентиляцию включили в работу.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 6300 МВт-ч.