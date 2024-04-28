Потреби в електроенергії задовольняються без аварійної допомоги, але є обмеження на Харківщині та в Кривому Розі - Міненерго

ukenru
19:41 • 27060 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 74115 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 103372 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 106760 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 216586 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151681 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142928 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131272 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121333 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112734 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
67 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142901 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 117360 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123000 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 128819 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 104305 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 216606 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 376731 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 435498 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444314 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 103379 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123000 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 117360 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96203 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106364 перегляди
Актуальне
Потреби в електроенергії задовольняються без аварійної допомоги, але є обмеження на Харківщині та в Кривому Розі - Міненерго

Потреби в електроенергії задовольняються без аварійної допомоги, але є обмеження на Харківщині та в Кривому Розі - Міненерго

Київ • УНН

 • 25892 перегляди

Потреби споживачів в електроенергії були покриті власною генерацією та комерційним імпортом без екстреної допомоги, але були обмеження в Харкові та Кривому Розі, а понад 260 споживачів у Харківській та Миколаївській областях залишилися без газопостачання через обстріли.

Потреби споживачів в електроенергії покриває власна генерація та комерційний імпорт, без аварійної допомоги. Є обмеження на Харківщині та у Кривому Розі. У Харківській та Миколаївській областях через обстріли без газопостачання – понад 260 абонентів. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - вказали у міністерстві.

"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася", - повідомили в Міненерго.

Наслідки обстрілів

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, атакованих ворогом під час останніх масованих атак.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключались від електропостачання 600 абонентів у 6 населених пунктах. Усіх заживлено.

На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено газопроводи високого та низького тиску – без газопостачання залишились 163 абоненти. У Харківській області через обстріл пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились 100 абонентів.

Знеструмлення

У Київській області через технологічне порушення на повітряних лініях двічі знеструмлювалися побутові споживачі, місцева промисловість та газорозподільна станція. Лінію включили в роботу, всіх споживачів заживлено.

Надзвичайні ситуації

У Донецькій області на одній із шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання. Через це на поверхню було виведено 41 працівника. Ввечері вентиляцію включили в роботу.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6300 МВт-год.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
kryvyi-rihКривий Ріг
chernihivЧернігів
mykolaivМиколаїв
kyivКиїв
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47