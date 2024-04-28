Потреби в електроенергії задовольняються без аварійної допомоги, але є обмеження на Харківщині та в Кривому Розі - Міненерго
Київ • УНН
Потреби споживачів в електроенергії були покриті власною генерацією та комерційним імпортом без екстреної допомоги, але були обмеження в Харкові та Кривому Розі, а понад 260 споживачів у Харківській та Миколаївській областях залишилися без газопостачання через обстріли.
Потреби споживачів в електроенергії покриває власна генерація та комерційний імпорт, без аварійної допомоги. Є обмеження на Харківщині та у Кривому Розі. У Харківській та Миколаївській областях через обстріли без газопостачання – понад 260 абонентів. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
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"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - вказали у міністерстві.
"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася", - повідомили в Міненерго.
Наслідки обстрілів
Тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, атакованих ворогом під час останніх масованих атак.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключались від електропостачання 600 абонентів у 6 населених пунктах. Усіх заживлено.
На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено газопроводи високого та низького тиску – без газопостачання залишились 163 абоненти. У Харківській області через обстріл пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились 100 абонентів.
Знеструмлення
У Київській області через технологічне порушення на повітряних лініях двічі знеструмлювалися побутові споживачі, місцева промисловість та газорозподільна станція. Лінію включили в роботу, всіх споживачів заживлено.
Надзвичайні ситуації
У Донецькій області на одній із шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання. Через це на поверхню було виведено 41 працівника. Ввечері вентиляцію включили в роботу.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6300 МВт-год.