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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  710 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  119956 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
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30 апреля 2024, 07:46  •  128218 просмотра

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Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго

Запрет США на импорт обогащенного урана из россии является историческим решением, которое поможет США развивать свою урановую промышленность и ядерную энергетику, а также даст сигнал другим странам, что сотрудничество с Россией ослабит их ядерную отрасль.

Экономика •   •  3570 просмотра
Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго

Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

По словам главы Донецкой областной военной администрации, почти все дети были эвакуированы из Донецкой области, лишь несколько из них остались в Торецкой и Кураховской громадах.

Общество •   •  3120 просмотра
Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"

Турецкие власти задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством" в рамках широкомасштабной операции в 12 провинциях.

Новости Мира •   •  3204 просмотра
В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Голосование за отставку министра аграрной политики Николая Сольского ожидается на следующей пленарной неделе. Впрочем игроки аграрного рынка выразили поддержку Сольскому, положительно оценив его деятельность.

политика •   •  21250 просмотра
Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Мужчины призывного возраста, которые обновили свои данные в соответствии с законодательством, будут иметь доступ к консульским услугам, тогда как прием новых обращений от этой категории будет временно приостановлен.

Общество •   •  4542 просмотра
В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией

Южная Корея провела переговоры о присоединении ко второму этапу оборонного пакта AUKUS, направленного на обмен военными технологиями, с возможностью предоставления своих оборонных, научных и технологических возможностей.

Новости Мира •   •  5437 просмотра
Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией

Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен

Чиновника Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья подозревают в том, что он безосновательно изъял у компании автомобили стоимостью 11 млн грн. Он предстанет перед судом за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Криминал и ЧП •   •  5987 просмотра
Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен

В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель решительно осудил насилие против мирных демонстрантов в Грузии, которые были жестоко разогнаны спецподразделениями во время протеста против закона об "иностранных агентах".

Новости Мира •   •  6174 просмотра
В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

monobank возобновил работу после сбоя

По словам соучредителя банка Олега Гороховского, работа monobank была восстановлена после сбоя, и сейчас банк анализирует его причины.

Экономика •   •  7821 просмотра
monobank возобновил работу после сбоя

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

Российский авиаудар по Золочеву Харьковской области убил мужчину и его 38-летнюю дочь, ранил еще пятерых, а также нанес значительный ущерб зданиям и транспортным средствам.

Война •   •  9683 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых