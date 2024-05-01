Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго

Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из россии стала историческим решением, ведь она поможет США развивать свою урановую отрасль и ядерную энергетику, а для других стран является сигналом, что сотрудничество с россиянами ослабит их ядерную отрасль. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

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"Это действительно историческое решение, которому мы очень радуемся, потому что Минэнерго проводило колоссальную работу, для того, чтобы это решение состоялось. Месяц назад министр Галущенко направлял специальное обращение к Конгрессу, которое было зачитано на заседании, где рассматривалась возможность ведения дополнительных санкций против "росатома", - говорит Гринчук

Она добавила, что это важный шаг для того, чтобы лишать россию монополии на этом рынке, ведь они играли ключевую роль.

"И это важное решение для США, поскольку они теперь будут развивать свою урановую отрасль и ядерную энергетику. Это будет дополнительным примером для других стран, что работа с россиянами - будет ослаблять их ядерную отрасль", - отметила она.

Напомним

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии, это очередной решительный шаг к введению санкций против "росатома", который фактически финансирует войну в Украине, указал министр Галущенко.

Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии