Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии

Во вторник, 30 мая, Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Документ, который приняли единогласно, запрещает импорт в США российского урана через 90 дней после вступления в силу, позволяя временные исключения, до января 2028 года.

Законопроект передали в Белый дом, на подпись президента США Джо Байдена. Ранее в Вашингтоне уже говорили, что поддерживают усилия по блокированию поставок кремлем топлива для реакторов.

Галущенко: рф должна навсегда исчезнуть из перечня крупных экспортеров энергоресурсов

Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана

Дополнение

Согласно данным Департамента энергетики, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов, что делает ее первым иностранным поставщиком.

Эти продажи приносят москве примерно 1 миллиард долларов в год, и Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США".

Напомним

Министры энергетики G7 договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от российских товаров, связанных с ядерной промышленностью, в том числе способствовать диверсификации цепочки поставок ядерного топлива, свободной от российского влияния.