Галущенко: рф должна навсегда исчезнуть из перечня крупных экспортеров энергоресурсов

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“Сегодня (9 января —ред.) день начался с важной встречи. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс поддержал наши планы по послевоенному восстановлению энергетики Украины. Наша цель — сосредоточиться на увеличении возобновляемой и атомной генерации. К 2030 году мы добавим еще 2 ГВт атомной генерации. Возобновляемая энергетика составит около 30%. До 2050-го более 90% электроэнергии будет производиться из безуглеродных источников”, — подчеркнул Галущенко.

Он также отметил, что во время встречи обсудили и вопросы санкций против российской энергетики: “Господин Тиммерманс отметил, что Европа действенно отказывается от зависимости от российского ископаемого топлива”.

“При этом важно, чтобы исключение россии из перечня ключевых экспортеров энергоресурсов не стало временным явлением на период войны”, — сказал Галущенко.

Также он подчеркнул, что рф должен навсегда исчезнуть из перечня крупных экспортеров мирового энергетического рынка “и мы этого достигнем”.

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