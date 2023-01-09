Чому у Києві відключення виходять за графіки: в Yasno дали роз'яснення

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"1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", - написав Коваленко.

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Також він відповів на питання: "Як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення".

"Те, що на Новий рік ми не мали відключень - це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка", - написав гендиректор Yasno і ще раз закликав економити.

Раніше

В НЕК "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії зростає через похолодання та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого дня. До всіх облстей доведені ліміти що діють з 4 години до 24:00, їх перевищення призводить до аварійних відключень.