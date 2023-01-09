Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение

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"1-2 января на улице было +11. Сейчас -7. Мы знаем, что каждые -5° это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - написал Коваленко.

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Также он ответил на вопрос: "Как случилось так, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключение".

"То, что на Новый год мы не имели отключений – это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии пошло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего остановится экономика", – написал гендиректор Yasno и еще раз призвал экономить.

Ранее

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии растет из-за похолодания и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочего дня. До всех областей доведены лимиты действующие с 4 часов до 24:00, их превышение приводит к аварийным отключениям.