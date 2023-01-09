Через холод та роботу бізнесу росте електроспоживання, можливі аварійні відключення - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня. У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень", - повідомили у компанії.

Деталі

За даними Укренерго, залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. "Окрім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни", - вказали у компанії.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - зазначили в Укренерго.

Доповнення

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.