Через холод та роботу бізнесу росте електроспоживання, можливі аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Споживання електроенергії зростає через похолодання та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого дня. До всіх облстей доведені ліміти що діють з 4 години до 24:00, їх перевищення призводить до аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Цитата
"Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня. У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень", - повідомили у компанії.
Деталі
За даними Укренерго, залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. "Окрім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни", - вказали у компанії.
"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - зазначили в Укренерго.
Доповнення
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.