Галущенко: рф має назавжди зникнути з переліку великих експортерів енергоресурсів

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“Сьогодні (9 січня — ред.) день почався з важливої зустрічі. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс підтримав наші плани щодо післявоєнної відбудови енергетики України. Наша мета — зосередитися на збільшенні відновлюваної та атомної генерації. До 2030 року ми додамо ще 2 ГВт атомної генерації. Відновлювана енергетика становитиме близько 30%. До 2050-го понад 90% електроенергії вироблятиметься з безвуглецевих джерел”, — наголосив Галущенко.

Він також зазначив, що під час зустрічі обговорили й питання санкцій проти російської енергетики: “Пан Тіммерманс зазначив, що Європа дієво відмовляється від залежності від російського викопного палива”.

“При цьому надважливо, щоб виключення росії з переліку ключових експортерів енергоресурсів не стало тимчасовим явищем на період війни”, — сказав Галущенко.

Також він наголосив, що рф має назавжди зникнути з переліку крупних експортерів світового енергетичного ринку “і ми цього досягнемо”.

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