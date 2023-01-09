Галущенко: рф має назавжди зникнути з переліку великих експортерів енергоресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Плани післявоєнної відбудови енергетики України обговорили вчора, 9 січня, під час зустрічі Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, пише УНН з посиланням на Facebook міністра енергетики України.
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“Сьогодні (9 січня — ред.) день почався з важливої зустрічі. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс підтримав наші плани щодо післявоєнної відбудови енергетики України. Наша мета — зосередитися на збільшенні відновлюваної та атомної генерації. До 2030 року ми додамо ще 2 ГВт атомної генерації. Відновлювана енергетика становитиме близько 30%. До 2050-го понад 90% електроенергії вироблятиметься з безвуглецевих джерел”, — наголосив Галущенко.
Він також зазначив, що під час зустрічі обговорили й питання санкцій проти російської енергетики: “Пан Тіммерманс зазначив, що Європа дієво відмовляється від залежності від російського викопного палива”.
“При цьому надважливо, щоб виключення росії з переліку ключових експортерів енергоресурсів не стало тимчасовим явищем на період війни”, — сказав Галущенко.
Також він наголосив, що рф має назавжди зникнути з переліку крупних експортерів світового енергетичного ринку “і ми цього досягнемо”.
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