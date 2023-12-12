Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана

Палата представителей США одобрила законопроект, который запрещает импорт обогащенного урана из России, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Документ был принят единогласно при поддержке обеих партий.

Отмечается, что импорт низкообогащенного российского урана будет запрещен через 90 дней после вступления в силу закона.

Однако он предполагает отмену запрета, если нет других источников урана для поддержания работы ядерных реакторов.

Далее законопроект поступит на голосование в сенат.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется, и около 12% импорта в 2022 году пришлось на РФ.

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