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Україна працює над нарощуванням виробництва урану - Галущенко

Україна працює над нарощуванням виробництва урану - Галущенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна працює над нарощуванням виробництва урану, що стане кроком на шляху до витіснення росії зі світових ринків у цій галузі. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН із посиланням на повідомлення Міненерго.

Цитата

“На жаль, росія досі контролює значну частину світового ринку урану. Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні”, — зазначив міністр.

Деталі

Він нагадав, що Україна вже уклала низку домовленостей з міжнародними компаніями у відповідному напрямку, зокрема з канадською CAMECO. У межах цієї співпраці нещодавно перша партія українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), була завантажена та відправлена до Канади, де український уран буде використаний для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

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Також Україна отримала кредитну гарантію від Уряду Великої Британії на суму у 192 мільйони фунтів стерлінгів у межах співпраці з компанією Urenco. Йдеться про кредит на надання “Енергоатому” послуг зі збагачення урану.

“Виробництво урану — це складова національної безпеки для нас”, — підкреслив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також нагадав, що декілька днів тому у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, розробленого американською компанією Westinghouse Electric Sweden AB та фахівцями українського НАЕК “Енергоатом”.

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