Україна працює над нарощуванням виробництва урану - Галущенко

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“На жаль, росія досі контролює значну частину світового ринку урану. Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні”, — зазначив міністр.

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Він нагадав, що Україна вже уклала низку домовленостей з міжнародними компаніями у відповідному напрямку, зокрема з канадською CAMECO. У межах цієї співпраці нещодавно перша партія українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), була завантажена та відправлена до Канади, де український уран буде використаний для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС.

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Також Україна отримала кредитну гарантію від Уряду Великої Британії на суму у 192 мільйони фунтів стерлінгів у межах співпраці з компанією Urenco. Йдеться про кредит на надання “Енергоатому” послуг зі збагачення урану.

“Виробництво урану — це складова національної безпеки для нас”, — підкреслив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також нагадав, що декілька днів тому у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, розробленого американською компанією Westinghouse Electric Sweden AB та фахівцями українського НАЕК “Енергоатом”.

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