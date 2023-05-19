Україна хоче витіснити росію з ринку виробництва ядерного палива - Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна має намір реалізувати потенціал у виробництві ядерного палива і витіснити рф з ринку, таким чином ліквідувавши монополію “росатому” в Європі. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, передає УНН.
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“У нас є завдання почати виготовлення палива для реактора ВВЕР-440 і знищити монополію росатому в Європі. Ми активно працюємо над запровадженням санкцій проти росіян в атомній галузі, але найшвидше санкції будуть рухатись, коли Україна зможе замістити виробництво тієї продукції, яка вироблялася тільки росією”, — підкреслив міністр, якого цитує пресслужба Міненерго.
Окрім цього, за словами міністра, пріоритетним є заміщення росії на ринку урану. У цьому контексті міністр нагадав про домовленості щодо співпраці між ДП “НАЕК “Енергоатом” з канадською компанією САМЕСО по розвитку урановидобувної галузі. “На сьогодні, на жаль, вони (росіяни — ред.) мають близько 40% цього ринку і співпрацюють з багатьма країнами. Наше завдання — так само викинути їх звідти”, — додав Галущенко.
Нагадаємо
Енергоатом та канадська компанія підписали угоду про використання українського урану.