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Енергоатом та канадська компанія підписали угоду про використання українського урану

Енергоатом та канадська компанія підписали угоду про використання українського урану

Київ • УНН

 • 1473346 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Енергоатомі підписали договір з канадською компанією САМЕСО для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України. Передає УНН з посилання на сторінку у Telegram ДП "НАЕК "Енергоатом»".

Цитата

"ДП "НАЕК "Енергоатом" підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України", - зазначили в Енергоатомі.

Деталі

У вівторок, 11 квітня, президент Енергоатому Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель в присутності Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля підписали документ "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організація транспортування уранового концентрату" (УОК) виробництва ДП "СхідГЗК".

"Документ регламентує фізичне постачання УОК з України до Канади та повʼязані із цим умови. Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення", - пояснили у Енергоатомі.

Доповнення

Котін зазначив, що це "знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян".

Також президент Енергоатому зауважив,що підписання договору дає зелене світло практичному втіленню раніше підписаних контрактів між компаніями.

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