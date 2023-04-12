Энергоатом и канадская компания подписали соглашение об использовании украинского урана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Энергоатоме подписали договор с канадской компанией САМЕСО для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram ГП "НАЭК "Энергоатом»".
Цитата
"ГП "НАЭК "Энергоатом" подписал с канадской компанией САМЕСО соглашение, которое было последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины", - отметили в Энергоатоме.
Детали
Во вторник, 11 апреля, президент Энергоатома Петр Котин и президент и главный исполнительный директор CAMECO Тим Гитцель в присутствии Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля подписали документ "Договор на взвешивание, отбор проб, проведение анализов, хранение и организация транспортировки уранового концентрата" (УОК) производства ГП "ВостГОК".
"Документ регламентирует физические поставки УОК из Украины в Канаду и связанные с этим условия. В частности, договор предусматривает поставку всего объема урана, добываемого на ВостГОКе, в Канаду и дальнейшее использование уранового концентрата для конверсии и поставки природного гексафторида урана (UF6) на обогащение", - пояснили в Энергоатоме.
Дополнение
Котин отметил, что это "знаковое событие для украинской ядерной отрасли, оно гарантирует ее стабильность и как следствие – стабильное обеспечение электроэнергией граждан".
Также президент Энергоатома отметил, что подписание договора дает зеленый свет практическому воплощению ранее подписанных контрактов между компаниями.
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