Украина хочет вытеснить россию с рынка производства ядерного топлива - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина намерена реализовать потенциал в производстве ядерного топлива и вытеснить рф с рынка, таким образом ликвидировав монополию “росатома” в Европе. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины, передает УНН.
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“У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только россией”, — подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Кроме этого, по словам министра, приоритетным является замещение россии на рынке урана. В этом контексте министр напомнил о договоренностях о сотрудничестве между ГП “НАЭК “Энергоатом” с канадской компанией САМЕСО по развитию уранодобывающей отрасли. “На сегодня, к сожалению, они (россияне — ред.) имеют около 40% этого рынка и сотрудничают с многими странами. Наша задача — так же выкинуть их оттуда”, — добавил Галущенко.
Напомним
Энергоатом и канадская компания подписали соглашение об использовании украинского урана.