Украина хочет вытеснить россию с рынка производства ядерного топлива - Галущенко

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“У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только россией”, — подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Кроме этого, по словам министра, приоритетным является замещение россии на рынке урана. В этом контексте министр напомнил о договоренностях о сотрудничестве между ГП “НАЭК “Энергоатом” с канадской компанией САМЕСО по развитию уранодобывающей отрасли. “На сегодня, к сожалению, они (россияне — ред.) имеют около 40% этого рынка и сотрудничают с многими странами. Наша задача — так же выкинуть их оттуда”, — добавил Галущенко.

Напомним

Энергоатом и канадская компания подписали соглашение об использовании украинского урана.