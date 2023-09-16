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Украина работает над наращиванием производства урана - Галущенко

Украина работает над наращиванием производства урана - Галущенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина работает над наращиванием производства урана, что станет шагом на пути к вытеснению россии с мировых рынков в этой области. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Цитата

“К сожалению, россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине”, — отметил министр.

Детали

Он напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в частности с канадской CAMECO. В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

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Также Украина получила кредитную гарантию от Правительства Великобритании на сумму в 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление “Энергоатому” услуг по обогащению урана.

“Производство урана — это составляющая национальной безопасности для нас”, — подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК “Энергоатом”.

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