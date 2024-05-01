Конгрес США схвалив заборону імпорту збагаченого урану із росії
Київ • УНН
Сенат США одноголосно ухвалив закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Документ забороняє імпорт до США російського урану до січня 2028 року.
У вівторок, 30 травня, Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Документ, який ухвалили одноголосно, забороняє імпорт до США російського урану через 90 днів після набрання чинності, дозволяючи тимчасові винятки, до січня 2028 року.
Законопроєкт передали до Білого дому, на підпис президента США Джо Байдена. Раніше у Вашингтоні вже говорили, що підтримують зусилля щодо блокування поставок кремлем палива для реакторів.
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Згідно з даними Департаменту енергетики, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.
Ці продажі приносять москві приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США".
Нагадаємо
Міністри енергетики G7 домовилися працювати над зменшенням залежності своїх країн від російських товарів, пов'язаних з ядерною промисловістю, в тому числі сприяти диверсифікації ланцюжка поставок ядерного палива, вільного від російського впливу.