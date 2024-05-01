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Країни G7 обіцяють працювати над зменшенням залежності від російської атомної енергетики

Країни G7 обіцяють працювати над зменшенням залежності від російської атомної енергетики

Київ • УНН

 • 22408 перегляди

Міністри енергетики G7 домовилися працювати над зменшенням залежності своїх країн від російських товарів, пов'язаних з ядерною промисловістю, в тому числі сприяти диверсифікації ланцюжка поставок ядерного палива, вільного від російського впливу.

Міністри енергетики країн Групи семи домовились працювати над зменшенням залежності своїх країн від товарів з росії для потреб атомної енергетики. Про це йдеться у комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що лідерів G7 зобовʼязуються зменшити залежність від цивільних товарів, пов'язаних з ядерною галуззю рф, включаючи сприяння диверсифікованому ланцюгу постачання палива, вільному від російського впливу.

Також у G7 повідомили, що надаватимуть допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки. 

Галущенко: рф має назавжди зникнути з переліку великих експортерів енергоресурсів09.01.23, 22:42 • 520891 перегляд

Ми відзначаємо постійні зусилля країн, які експлуатують реактори російського дизайну, щодо досягнення прогресу в забезпеченні альтернативних контрактів на постачання ядерного палива та зменшення залежності від запасних частин, компонентів та послуг

 - йдеться в заяві міністрів енергетики країн G7.

Крім того, міністри взяли на себе зобов’язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.

Нагадаємо

Білий дім розглядає можливість заборони імпорту збагаченого урану з росії, що використовується для палива американських комерційних реакторів, і приносить Москві приблизно 1 мільярд доларів доходу на рік.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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