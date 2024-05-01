Країни G7 обіцяють працювати над зменшенням залежності від російської атомної енергетики
Київ • УНН
Міністри енергетики G7 домовилися працювати над зменшенням залежності своїх країн від російських товарів, пов'язаних з ядерною промисловістю, в тому числі сприяти диверсифікації ланцюжка поставок ядерного палива, вільного від російського впливу.
Міністри енергетики країн Групи семи домовились працювати над зменшенням залежності своїх країн від товарів з росії для потреб атомної енергетики. Про це йдеться у комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині, передає УНН.
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Зазначається, що лідерів G7 зобовʼязуються зменшити залежність від цивільних товарів, пов'язаних з ядерною галуззю рф, включаючи сприяння диверсифікованому ланцюгу постачання палива, вільному від російського впливу.
Також у G7 повідомили, що надаватимуть допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки.
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Ми відзначаємо постійні зусилля країн, які експлуатують реактори російського дизайну, щодо досягнення прогресу в забезпеченні альтернативних контрактів на постачання ядерного палива та зменшення залежності від запасних частин, компонентів та послуг
Крім того, міністри взяли на себе зобов’язання сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.
Нагадаємо
Білий дім розглядає можливість заборони імпорту збагаченого урану з росії, що використовується для палива американських комерційних реакторів, і приносить Москві приблизно 1 мільярд доларів доходу на рік.