США розглядають можливість заборони імпорту російського збагаченого урану
Київ • УНН
Білий дім розглядає можливість заборони імпорту збагаченого урану з росії, яка постачає близько чверті збагаченого урану, що використовується для палива американських комерційних реакторів, і приносить Москві приблизно 1 мільярд доларів доходу на рік.
Вашингтон розглядає можливість запровадження заборони на імпорт збагаченого урану з росії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Білий дім може використати для запровадження заборони виконавчу владу. Однак і чиновники з адміністрації, і представники атомної промисловості все ще хочуть, щоб заборону ввели за допомогою схваленого Палатою законопроєкту, адже таким чином його складніше скасувати.
Джерела Bloomberg пояснюють, що наразі зараз переговори про заборону імпорту збагаченого російського урану ведуть чиновники із Ради національної безпеки Білого дому, Міністерства енергетики та інших відомств. Однак рішення поки що ухвалено не було.
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Як пише видання, згідно з даними Департаменту енергетики, росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.
Ці продажі приносять москві приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США".
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