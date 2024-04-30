США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана

Вашингтон рассматривает возможность введения запрета на импорт обогащенного урана из России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Белый дом может использовать для введения запрета исполнительную власть. Однако и чиновники из администрации, и представители атомной промышленности все еще хотят, чтобы запрет ввели с помощью одобренного Палатой законопроекта, ведь таким образом его сложнее отменить.

Источники Bloomberg объясняют, что сейчас сейчас переговоры о запрете импорта обогащенного российского урана ведут чиновники из Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других ведомств. Однако решение пока что принято не было.

Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана

Дополнение

Как пишет издание, согласно данным Департамента энергетики, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов, что делает ее первым иностранным поставщиком.

Эти продажи приносят москве примерно 1 миллиард долларов в год, и Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США".

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