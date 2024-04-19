Новый пакет санкций ЕС против рф должны представить на следующей неделе: СМИ узнали, что туда войдет

ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии, включая меры за обход ограничительных мер, а также расширение списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены, с конкретными предложениями, которые будут представлены странам-членам на следующей неделе, со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

"В ЕС готовят 14-й пакет санкций из-за продолжающейся агрессивной войны россии против Украины", - пишет издание.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, это будет включать "карательные меры против субъектов, которые обходят существующие санкции против россии". Кроме того, по словам дипломатов, "вероятно, будет дальнейшее расширение списка лиц и организаций, чьи активы в ЕС должны быть заморожены".

"Европейская служба внешних дел и Еврокомиссия хотят на следующей неделе представить конкретные предложения государствам-членам", - говорится в публикации.

На следующей неделе ЕС начнет обсуждение новых санкций против россии и баларуси - СМИ