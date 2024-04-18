На следующей неделе ЕС начнет обсуждение новых санкций против россии и баларуси - СМИ

На следующей неделе Европейская комиссия начнет обсуждение 14 пакета санкций против рф и новых ограничений против беларуси. Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил на своей странице в X, передает УНН.

Детали

По его словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры по новому пакету санкций, который могут утвердить уже в мае.

на следующей неделе Европейская комиссия начнет обсуждение с государствами-членами ЕС (так называемыми "конфессионалами") относительно следующего пакета санкций (14 числа) против рф с целью согласования в мае - говорится в заметке.

Отдельно корреспондент заметил, что в результате этих переговоров также может быть еще один пакет санкций против беларуси.

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