США ввели новые санкции против режима в Беларуси
Киев • УНН
США внесли 10 физических и 12 юридических лиц в список санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц. В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции.
Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в список санкций по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского финансового ведомства, передает УНН.
Детали
В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. Кроме того, ограничения затронули организации из Кипра, Белоруссии, Ирака, Китая, Словакии и Турции.
Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
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