США ввели новые санкции против режима в Беларуси

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в список санкций по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского финансового ведомства, передает УНН.

Детали

В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. Кроме того, ограничения затронули организации из Кипра, Белоруссии, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф