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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ввели новые санкции против режима в Беларуси

США ввели новые санкции против режима в Беларуси

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 19:21  •  533 просмотра

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США внесли 10 физических и 12 юридических лиц в список санкций в отношении Белоруссии. Под ограничения попали 10 физических и 12 юридических лиц. В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции.

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в список санкций по Беларуси 10 физических и 12 юридических лиц. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского финансового ведомства, передает УНН.

Детали

В черный список попали граждане Белоруссии, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. Кроме того, ограничения затронули организации из Кипра, Белоруссии, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф15 апреля 2024, 13:04 • 15416 просмотров

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