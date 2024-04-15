В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  47301 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  76622 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  77717 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201295 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194443 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194515 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189381 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129036 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138825 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий призвал ввести санкции не только против россии, но и против стран, которые поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины.

Война •   •  1286 просмотра
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

Британские военные не будут сбивать беспилотники-камикадзе над Украиной, чтобы избежать прямой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Война •   •  1251 просмотра
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.

Война •   •  6434 просмотра
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Оккупанты ищут специалистов-атомщиков для Запорожской АЭС через социальные сети и Telegram из-за дефицита кадров и низкого профессионального уровня работников, что создает дополнительные угрозы для работы атомной электростанции.

Война •   •  5933 просмотра
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Украина и Норвегия обсудили долгосрочный пакет поддержки Украины, расширение программы Фритьофа Нансена, а также участие Норвегии в помощи Украине в получении систем противовоздушной обороны Patriot от других стран.

Война •   •  5529 просмотра
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

Пьяный мужчина зашел в школу в Ровенской области, вступил в перепалку с учителями, бросал бутылки в персонал и повредил имущество, прежде чем был задержан присутствующим в школе сотрудником полиции.

Общество •   •  5190 просмотра
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

Российские войска обстреляли село в Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей и было поражено учебное заведение.

Война •   •  6326 просмотра
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит

В феврале 2024 года украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в январе 2024 года, и более чем в семь раз больше, чем в феврале 2023 года, причем большинство кредитов было предоставлено по программе "е-дом" по средней ставке 7,6% годовых.

Общество •   •  5791 просмотра
Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит

Численность вс рф в беларуси за месяц не изменилась, активность авиации связана с проверкой и ремонтом - "Беларускі Гаюн"

Численность российских войск в беларуси осталась неизменной и составила около 2 000 человек, а активность российской авиации выросла в 2,5 раза в связи с проведением инспекций, ремонтов и модернизации самолетов.

Война •   •  6639 просмотра
Численность вс рф в беларуси за месяц не изменилась, активность авиации связана с проверкой и ремонтом - "Беларускі Гаюн"

Цены на нефть начали падать после ракетного удара Ирана по Израилю - Reuters

Цены на нефть падают, поскольку участники рынка снизили премию за риск после того, как ракетный удар Ирана по Израилю нанес ограниченный ущерб и обошелся без жертв, что уменьшило беспокойство относительно потенциальных перебоев в поставках.

Новости Мира •   •  5380 просмотра
Цены на нефть начали падать после ракетного удара Ирана по Израилю - Reuters