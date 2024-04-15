В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

Санкции должны быть введены не только против российской экономики, но и против стран, которые продолжают поддерживать россию в неспровоцированной вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий во время Второй Черноморской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Нам нужно быть более избирательными к этим санкциям...Нам нужно делать секторальные усилия, санкции в отношении воздушного движения, чтобы они поняли, что им нужно вернуться к уважению к международному праву", - сказал Точицкий.

Кроме того, он отметил, что результат санкций не бывает мгновенным.

"Через некоторое время мы увидим, что россия будет отброшена на несколько лет назад экономически. Так или иначе санкции должны быть не только против российской экономики, но и против стран, которые продолжают поддерживать россию (в войне - ред.)", - отметил Точицкий.

Дополнение

В ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций против России, который должен быть принят весной.