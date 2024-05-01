Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики

Министры энергетики стран Группы семи договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от товаров из России для нужд атомной энергетики. Об этом говорится в коммюнике G7 по итогам встречи в Турине, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры G7 обязуются уменьшить зависимость от гражданских товаров, связанных с ядерной отраслью РФ, включая содействие диверсифицированной цепи поставок топлива, свободной от российского влияния.

Также в G7 сообщили, что будут оказывать помощь странам, которые стремятся диверсифицировать свои поставки.

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Мы отмечаем постоянные усилия стран, эксплуатирующих реакторы российского дизайна, по достижению прогресса в обеспечении альтернативных контрактов на поставку ядерного топлива и уменьшению зависимости от запасных частей, компонентов и услуг - говорится в заявлении министров энергетики стран G7.

Кроме того, министры взяли на себя обязательства способствовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.

Напомним

Белый дом рассматривает возможность запрета импорта обогащенного урана из России, используемого для топлива американских коммерческих реакторов, и приносящего Москве примерно 1 миллиард долларов дохода в год.