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Страны G7 обещают работать над уменьшением зависимости от российской атомной энергетики
Министры энергетики G7 договорились работать над уменьшением зависимости своих стран от российских товаров, связанных с ядерной промышленностью, в том числе способствовать диверсификации цепочки поставок ядерного топлива, свободной от российского влияния.
На юге Украины объявили воздушную тревогу: в Одессе прогремело несколько взрывов
На юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет, после чего в Одессе произошли прозвучали взрывы. Местные власти призывают жителей региона оставаться в укрытиях.
Израиль планирует снять с вооружения ЗРК Patriot - СМИ
Израиль планирует в течение двух месяцев вывести из эксплуатации устаревшие системы противовоздушной обороны Patriot и заменить их более современными системами, такими как David's Sling и Iron Dome.
Протесты в Грузии: полиция пыталась разогнать несогласных с законом "об иноагентах" слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями
Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против протестующих, которые собрались у здания парламента, чтобы выразить несогласие с предложенным законопроектом об "иностранных агентах", ранены по меньшей мере 20 человек.
В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата
Американский дипломат по вопросам изменения климата Джон Подеста встретится с китайским коллегой в Вашингтоне, в мае для двусторонних переговоров по сотрудничеству в сфере изменения климата.
Норвегия выделит на поддержку Украины более 600 миллионов долларов
Норвегия увеличит свою поддержку Украине на 7 млрд норвежских крон ($600 млн) в 2024 году, из которых 6 млрд норвежских крон будет направлено на противовоздушную оборону, а 1 млрд норвежских крон - на другую гражданскую поддержку, в результате чего общий объем норвежской помощи Украине в 2024 году составит 22 млрд норвежских крон.
Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье
Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.
Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга
Министерство обороны Украины открыло первый центр комплектования Вооруженных Сил Украины в Киеве, который предлагает как боевые, так и тыловые специальности. Это заведение стало 18 в сети центров рекрутинга по всей Украине.
Катаклизмы на россии: Иркутск накрыла пыльная буря с порывами ветра 28 м/с
Сильная пылевая буря с порывами ветра до 28 м/с обрушилась на российский город Иркутск, вызвав отключение электроэнергии, повреждение крыш и ухудшение видимости до нуля.
Ермак обсудил с итальянским кардиналом Дзуппи возвращение депортированных в РФ детей и пленных
Андрей Ермак обсудил с кардиналом Маттео Дзуппи вопрос возвращения депортированных украинских детей и военнопленных из России, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.