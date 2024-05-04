Минэнерго отчиталось о подготовке к следующей зиме

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук обсудила с представителями посольства США в Украине координацию взаимодействия в вопросах подготовки к прохождению следующего отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Во встрече приняли участие заместитель главы миссии США в Украине Роб Нидхем, советник по экономическим вопросам посольства Мэри Элизабет Мэдден, атташе по вопросам энергетики Шон Андерсон и руководитель энергетического отдела посольства Тодд Антерзехер.

Заместитель министра проинформировала американскую сторону о состоянии украинской энергосистемы после серии массированных российских атак, а также меры, которые осуществляются для восстановления поврежденных объектов и наращивания мощностей генерации электроэнергии.

Стороны обсудили направления взаимодействия для стабилизации ситуации в энергосистеме и подготовки к прохождению следующего отопительного сезона.

Отдельно во время встречи речь шла о вопросах реализации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины.

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