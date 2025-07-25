Енергорегулятор підвищив вечірні прайс-кепи на ринку електроенергії в 1,6 раза

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00, передає УНН з посиланням на регулятора.

Енергорегулятор прийняв відповідне рішення на засіданні 25 липня, воно набуде чинності з 31 липня цього року.

Згідно з постановою про граничні ціни, з 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000,00 грн МВт·год (наразі 9 тис. грн/МВт·год), на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт·год (наразі 10 тис. грн грн/МВт·год).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні. На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

На балансуючому ринку:

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В постанові зазначається, що метою її прийняття, є, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання е/е споживачем.

Керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп у Facebook писав, що цей процес, неминучий.

Енергосистема досі не відновилась повністю після масштабних обстрілів. Власних потужностей вистарчає не завжди, і цілком природно, що в періоди високого попиту ми є імпортозалежними. За останні два тижні ми спостерігаємо помітне зростання імпорту електроенергії в години вечірнього піку: споживання зростає через спеку, а частина генерації, зокрема деякі атомні енергоблоки перебувають у ремонтах, щоб працювати повним складом узимку. Відтак дефіцит потужностей поглибився й імпорт відіграє суттєвішу роль, щоб збалансувати енергосистему без відключень споживачів