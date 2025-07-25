Енергорегулятор підвищив вечірні прайс-кепи на ринку електроенергії в 1,6 раза
Київ • УНН
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила граничні ціни на ринку електроенергії з 17:00 до 23:00. Рішення набуде чинності з 31 липня 2025 року, встановлюючи ціни до 15 000 грн/МВт·год на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, та до 16 000 грн/МВт·год на балансуючому ринку.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00, передає УНН з посиланням на регулятора.
Деталі
Енергорегулятор прийняв відповідне рішення на засіданні 25 липня, воно набуде чинності з 31 липня цього року.
Згідно з постановою про граничні ціни, з 17:00 до 23:00 вони встановлені на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000,00 грн МВт·год (наразі 9 тис. грн/МВт·год), на балансуючому ринку – 16 000 грн/МВт·год (наразі 10 тис. грн грн/МВт·год).
У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні. На ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:
- максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год.
На балансуючому ринку:
- максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год.
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В постанові зазначається, що метою її прийняття, є, зокрема, забезпечення імпортного паритету для створення умов залучення максимального обсягу комерційного імпорту електричної енергії та безперебійного постачання е/е споживачем.
Керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп у Facebook писав, що цей процес, неминучий.
Енергосистема досі не відновилась повністю після масштабних обстрілів. Власних потужностей вистарчає не завжди, і цілком природно, що в періоди високого попиту ми є імпортозалежними. За останні два тижні ми спостерігаємо помітне зростання імпорту електроенергії в години вечірнього піку: споживання зростає через спеку, а частина генерації, зокрема деякі атомні енергоблоки перебувають у ремонтах, щоб працювати повним складом узимку. Відтак дефіцит потужностей поглибився й імпорт відіграє суттєвішу роль, щоб збалансувати енергосистему без відключень споживачів
Прокіп зазначав, що очікувано, що тема перегляду прайс-кепів вчергове актуалізує спекуляції про рівень цін та потенціал їх зростання.
Але в нинішні умовах говорити, що ціна зміниться пропорційно підвищенню прайс-кепів – маніпуляція. Достатньо подивитись графіки цін на РДН та ВДР, щоб зрозуміти, що підвищення прайс-кепів не потягне за собою таке ж зростання ціни – погодинні ціни зрідка сягали цінової стелі в останні тижні. От, наприклад, графік погодинних цін на РДН на 22.07 засвідчує це
За його словами, перегляд прайс-кепів передусім посилює надійність електропостачання в умовах дефіциту потужностей, і не означає сталого зростання ринкових цін.
В умовах імпортної залежності, часто саме імпорт електроенергії буде визначальним чинником у формуванні цін. І очікувати суттєвого пониження цін в умовах дефіциту потужностей теж не слід
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