Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС
Київ • УНН
Ворог здійснив масований обстріл теплоелектростанції, яка не є військовим об'єктом. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
рф здійснила масовану атаку на теплоелектростанцію в Україні, іде робота над ліквідацією наслідків, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.
Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС. Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів
У Міненерго підкреслили: "Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла".
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки", - ідеться у повідомленні.
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