Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС

рф совершила массированную атаку на теплоэлектростанцию в Украине, идет работа над ликвидацией последствий, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС. Атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам - сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго подчеркнули: "Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла".

"Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

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