РФ атаковала Украину 103 дронами и 4 ракетами после переговоров в Стамбуле - Зеленский

Россия ночью атаковала Украину 103 ударными дронами и 4 ракетами, сообщил Президент Владимир Зеленский, комментируя очередной удар РФ после переговоров в Стамбуле, пишет УНН.

Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и "Привозу" в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донетчине, Сумщине и Николаевщине. Всего было 103 ударных дрона, большинство из которых "шахеды", и четыре ракеты. И каждую ночь Россия выбирает города и общины, которые становятся мишенями для ударов - написал Зеленский в соцсетях.

"К сожалению, на Харьковщине погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", - указал Президент.

Зеленский подчеркнул: "Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабных санкционных ответов и наших ударов по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам". "Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", - подчеркнул Президент.

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